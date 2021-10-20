Міністерство закордонних справ РФ на шостий день після затримання бойовика Андрія Косяка на Донбасі зробило заяву й визнало, що у нього є російське громадянство. Офіційний Київ відповів.

Про це повідомляють #Букви.

Затримання Андрія Косяка

13 жовтня Збройні сили України затримали громадянина РФ Андрія Косяка на лінії розмежування. Тоді група озброєних осіб з пов’язками Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) під виглядом проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Андрій Косяк – учасник одного з підрозділів “6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР”.

Служба безпеки показала відео допиту затриманого бойовика. Під запис він розповідає, що є співробітником СЦКК. Також він каже, що зброю, яку мав при собі, взяв самовільно.

За інформацією СБУ, затриманий вступив до лав бандформування “Брянка СССР” у 2014-му році, потім “служив” у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО\ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномета позиції українських військових у Попасній та Золотому.

У телефоні затриманого виявлено ролики, на яких можна побачити, як він та інші особи обстрілюють українські позиції.

Також українські правоохоронці підозрюють Косяка у вбивстві, вчиненому у 2010 році.

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Розв’язується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Через його затримання ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі з міркувань безпеки. Зазначалося, що причиною стали “акції протесту” окупантів під готелем, де проживають члени місії.

Згодом ОБСЄ повідомила, що бойовики в окупованій Горлівці захопили представників моніторингової місії. Їх утримують у готелі, де розташована передова патрульна база (ППБ).

Реакція Росії

19 жовтня, через шість днів після затримання, МЗС РФ зробило заяву щодо Косяка. Офіційна представниця відомства Марія Захарова заявила, що затримання росіянина Косяка відбулося “попри гарантії безпеки, надані Києвом членам СЦКК”.

Вона додала, що Україна заявила про наявність у Косяка російського громадянства, але начебто не повідомила про це російським дипломатичним установам та консульству. Захарова заявила, що “Київ так і не виконав свої зобов’язання щодо Консульської конвенції”.

За її словами, 19 жовтня бойовики “ЛНР” скликали засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації із затриманням Косяка, але українська сторона відмовилася брати участь у ньому.

Захарова назвала дії української сторони “віроломними й провокаційними” й звинуватила Україну у “підриві процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі”.

“Закликаємо українську сторону переглянути свою позицію, припинити провокації на лінії зіткнення на Донбасі, повідомити місцеперебування громадянина Росії Андрія Косяка і забезпечити доступ до нього російських консульських працівників. Продовжимо домагатися дотримання законних прав російського громадянина”, – заявила Захарова.

Реакція Української делегації для участі в ТКГ

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі відреагувала на заяву Захарової миттєво.

“МЗС РФ офіційно визнало участь російських громадян в збройному конфлікті на сході України. Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко”, – йдеться у заяві.

Також українські делегати побажали російській дипломатії сил та натхнення у взятті наступного бар’єру – офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв’язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України.

“Ще раз вітаємо російське МЗС та підтримуємо його керівництво у сміливих кроках на користь припинення російської військової агресії проти України. Тримайтеся, ми знаємо, як вам зараз непросто”, – наголосили в Українській делегації.

Реакція МЗС України

В МЗС України здивовані, що Москва лише на шостий день поцікавилася долею Андрія Косяка, повідомив речник відомства Олег Ніколенко у коментарі #Буквам.

“Такий рівень запізнілої турботи яскраво демонструє ставлення Росії не лише до громадян інших держав, яких вона сьомий рік поспіль вбиває і катує, а останнім часом і позбавляє елементарної можливості отримати допомогу від коронавірусної хвороби COVID-19, блокуючи КПВВ між підконтрольними Уряду України та тимчасово окупованими територіями нашої держави, але і до людей із російськими паспортами”, – сказав Ніколенко.

У МЗС сподіваються, що мешканці Донбасу, яким РФ незаконно нав’язала своє громадянство, нарешті зрозуміють – вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю.

“Росію цікавить лише одне: видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали й забули. Очікуємо, що російська сторона із таким же завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії, припинить систематично порушувати терміни інформування про затримання українських громадян та надаватиме до них безперешкодний консульський доступ”, – підсумував Ніколенко.