Служба безпеки України викрила чоловіка, який допомагав окупантам у транспортуванні під час захоплення Херсона. Власник місцевої компанії-автоперевізника надав транспорт росіянам, щоб вони переправляли особовий склад з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила СБУ.

Поплічника російських загарбників викрито під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Для окупантів чоловік надав понад 50 одиниць пасажирського транспорту, які перебували в автопарку підприємства.

Після деокупації Херсона він намагався втекти до Молдови, щоб уникнути правосуддя. Його було вчасно викрито та встановлено місцеперебування. Співробітники СБУ затримали його при спробі перетину кордону.

За даними слідства, поплічником виявився керівник однієї з великих транспортних компаній. Фірма займалася пасажирськими перевезеннями, зокрема до країн ЄС.

З початку російського вторгнення власник компанії підтримав росіян. Він “перелаштував” власний бізнес на користь країни-агресора. Зокрема чоловік “перереєстрував” компанію в окупаційній адміністрації та відкрив банківські рахунки у Росії.

У відповідь на співпрацю ворог йому надав безперешкодне управління автопідприємством та вільне пересування тимчасово захопленими регіонами України.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.