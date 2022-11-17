Про це повідомила Служба безпеки України.
Місцевого депутата викрили на звільненій території. Він погодився добровільно співпрацювати з росіянами. У результаті чоловік опанував керівну посаду в окупаційному “Министерстве внутренних дел Херсонской области РФ”.
Чоловік працював у відділі “боротьби з економічними злочинами”. Насправді ж він сприяв терору над місцевими підприємцями. Місцевий депутат змушував їх сплачувати податки у бюджет РФ.
Його затримано і повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Поки що триває досудове розслідування. Слідчі СБУ збирають можливі докази, щоб притягнути його до відповідальності.
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