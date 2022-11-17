На деокупованій частині Херсонської області затримано депутата від забороненої в Україні партії "Опозиційна Платформа – За Життя". Під час окупації він співпрацював з росіянами.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Місцевого депутата викрили на звільненій території. Він погодився добровільно співпрацювати з росіянами. У результаті чоловік опанував керівну посаду в окупаційному “Министерстве внутренних дел Херсонской области РФ”.

Чоловік працював у відділі “боротьби з економічними злочинами”. Насправді ж він сприяв терору над місцевими підприємцями. Місцевий депутат змушував їх сплачувати податки у бюджет РФ.

Його затримано і повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поки що триває досудове розслідування. Слідчі СБУ збирають можливі докази, щоб притягнути його до відповідальності.