Про це повідомила Служба безпеки України.
Підозрюваними виявилися двоє колишніх співробітників СБУ в АР Крим. Вони перейшли на бік ворога у 2014 році, вступивши до лав ФСБ.
Фігуранти увійшли до складу підконтрольного російській спецслужбі хакерського угруповання “Armageddon”. Вони з 2020 року до 2021 здійснили серію масштабних кібератак на урядові структури України.
Зокрема хакери намагалися отримати доступ до секретних даних вищих органів влади нашої держави.
Слідчі встановили причетність обох зрадників до підривної діяльності агресора. Серед цього було перехоплено розмови та отримано докази їх причетності до кібератак на Україну.
Вони звинувачуються за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та автоматизованих систем). Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.
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