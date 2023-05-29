російсько-українська війна
16:37 Затримано двох чоловіків, які знімали роботу протиповітряної оборони у Києві — поліція
15:54 Грузія дотримується «стратегічної політики терпіння» щодо Росії — спікер
15:17 Під час обстрілу Києва росіяни випустили 11 «Іскандерів» — Залужний
15:03 YouTube відмовиться від формату Stories
14:54 На аукціоні розіграють церемоніальну сукню принцеси Леї з фільму «Зоряні війни: Нова надія»
13:41 «Нам всім стало краще»: російський журналіст Шенкман заявив про поліпшення життя після вторгнення РФ в Україну
13:01 РФ вимагає від WSJ «переглянути» редакційну політику в обмін на долю затриманого кореспондента Гершковича
Партнерський матеріал
12:50 Розкішне волосся: ефективні б’юті-процедури, які розв’яжуть проблему випадіння волосся
12:21 ЦАР заявила про зацікавленість в розміщенні російської військової бази на своїй території
12:07 Президентка Молдови запропонувала створити відомство для боротьби з російською пропагандою
11:23 СБУ затримала ексдепутата Запорізької міськради, який коригував російські ракетні удари
11:11 У кіпрському Лімасолі пройшла презентація виставки української художниці
10:40 ОБСЄ загрожує руйнування через дії Росії та Білорусі — МЗС Фінляндії
10:01 Харківщина: противник обстріляв населені пункти області – є жертви та руйнування
09:17 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 400 російських бойовиків
09:03 Росіяни вдарили по Сумщині: зафіксовано 49 вибухів
08:03 29 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:35 Деякі області України накриють опади: прогноз погоди на 29 травня
01:00 Влучання 100% – Резніков про ефективність британських ракет Storm Shadow
00:19 У Ростовській області РФ розшукують десятки озброєних в’язнів, котрі втекли з фронту – ЗМІ

28 травня

23:43 Michelin продає шинний бізнес в РФ місцевому дистриб’ютору
23:16 Росіяни атакували Харківщину, поранень зазнала місцева мешканка – ДСНС
22:07 РФ висилає співробітників Інституту Гете – у Берліні назвали рішення «ескалацією»
21:39 Вибори у Туреччині: опрацьовано понад 75% бюлетенів – поки що лідирує Ердоган
21:28 Столтенберг закликав Сербію та Косово до діалогу під керівництвом ЄС

Затримано двох чоловіків, які знімали роботу протиповітряної оборони у Києві — поліція

У Києві правоохоронці викрили двох чоловіків, які знімали роботу протиповітряної оборони в Києві.

Понеділок, 29 травня 2023, 16:37
Підтримати

Джерело: поліція Києва.

Правоохоронцям про молодиків повідомила місцева мешканка. Вона передала на спецлінію 102, що двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО.

На місце події негайно скерували патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку.

Протягом години 23-річного чоловіка виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого було проведено спеціальну поліцейську операцію, але вже за пів години 26-річного підозрюваного на BMW зупинили правоохоронці. Його було викрито на вулиці Ушакова.

Фото: ГУНП у місті Київ

Затриманих доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень. Надалі їх передали співробітникам Служби безпеки України для подальших процесуальних дій.

Фото: ГУНП у місті Київ

“Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото- та відеофіксації роботи ППО! Зберігайте інформаційну тишу, адже мовчання – надійний тил наших захисників!” – наголосили у пресслужбі.

Теги: Kyiv, вибухи, війна, Київська область, падіння уламків, пожежа, ППО, ракетна атака, ракетний обстріл, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook