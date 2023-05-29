Затримано двох чоловіків, які знімали роботу протиповітряної оборони у Києві — поліція

У Києві правоохоронці викрили двох чоловіків, які знімали роботу протиповітряної оборони в Києві.

Джерело: поліція Києва.

Правоохоронцям про молодиків повідомила місцева мешканка. Вона передала на спецлінію 102, що двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО.

На місце події негайно скерували патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку.

Протягом години 23-річного чоловіка виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого було проведено спеціальну поліцейську операцію, але вже за пів години 26-річного підозрюваного на BMW зупинили правоохоронці. Його було викрито на вулиці Ушакова.

Затриманих доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень. Надалі їх передали співробітникам Служби безпеки України для подальших процесуальних дій.

“Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото- та відеофіксації роботи ППО! Зберігайте інформаційну тишу, адже мовчання – надійний тил наших захисників!” – наголосили у пресслужбі.