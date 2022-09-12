Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, співробітник СБУ очолював регіональне управління до травня 2022 року. Після широкомасштабного російського вторгнення він умисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону.

Роман Дудін діяв в інтересах російських окупантів. Встановлено, що він самовільно залишив місця служби.

Співробітнику СБУ повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) та ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення місця служби без поважних причин, вчиненому в умовах воєнного стану військовослужбовцем). Покарання може сягати до 15 років позбавлення волі.

У травні Дудіна звільнив президент України Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що співробітник СБУ “думав тільки про себе особисто”. Він обіймав посаду з березня 2020 року.