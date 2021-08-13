Співробітники Національної поліції України затримали керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації". За даними правоохоронців, чиновника було затримано "при спробі втечі з України".

Про це поінформували в пресслужбі НПУ.

Операцію здійснили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань.

Посадовця затримали в аеропорту “Жуляни” (аеропорту “Київ” імені Сікорського) вранці, 13 серпня.

“У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом із ним затримали і його спільника”, – зазначається в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що Національна поліція “викрила масштабні зловживання посадовців “Державної продовольчо-зернової корпорації України”. Суму збитків оцінюють у понад 57 мільйонів доларів США.

Слідчі поліції вже повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі з ними проводяться слідчі дії, а також готуються клопотання в суд для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.