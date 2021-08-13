Співробітники Національної поліції України затримали керівника Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ). За даними правоохоронців, чиновника було затримано "при спробі втечі з України".

Про це поінформували в пресслужбі НПУ.

Операцію здійснили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань.

Посадовця затримали в аеропорту “Жуляни” (аеропорту “Київ” імені Сікорського) вранці, 13 серпня.

“У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом із ним затримали і його спільника”, – зазначається в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що Національна поліція “викрила масштабні зловживання посадовців Державної продовольчо-зернової корпорації України”. Суму збитків оцінюють у понад 57 мільйонів доларів США.

За даними слідства, чиновники ДПЗКУ вступили у “злочинну змову” та “вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю та без здійснення попередньої оплати”. Окрім того, вони уклали договори страхування, “у яких штучно завищили страховий тариф від загальної страхової суми, чим спричинили тяжкі наслідки”.

У поліції зазначали, що чиновники за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, закуповували зернові через фіктивні підприємства, після чого експортували товар за ціною, значно нижчою за ринкову.

За інформацією НПУ, протягом січня-травня 2021 року між ДПЗКУ було укладено зовнішньо-економічні контракти на експорт зернових із іноземними компаніями на суму понад 231 млн доларів США. Станом на кінець липня 2021 року дебіторська заборгованість вказаних компаній перед ДПЗКУ склала понад 57 млн доларів США.

10 та 11 серпня було проведено 62 обшуки у Києві, а також у Волинській, Дніпропетровській, Київській, Рівненській та Одеській областях (за місцями роботи і проживання фігурантів, у транспортних засобах та офісних приміщеннях). Тоді було виявлено та вилучено: документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також понад 200 тисяч доларів США.

Сьогодні ж затримано керівника ДПЗКУ.

Слідчі поліції вже повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі з ними проводяться слідчі дії, а також готуються клопотання в суд для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.

Варто зазначити, що обов’язки голови правління ДПЗКУ з листопада 2020 року виконує Андрій Власенко.

До цього Власенко був депутатом Миколаївської обласної ради від партії “Батьківщина”. Крім того, він очолював державне підприємство “Укрліктрави”.

ДОВІДКА. Акціонерне товариство “Державна продовольчо-зернова корпорація України” – національний оператор зернового ринку нашої країни. Компанія була створена в 2010 році. Корпорації належить 10% сертифікованих елеваторних потужностей України.