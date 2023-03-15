Співробітники СБУ викрили та затримали співробітника одного зі структурних підрозділів спецслужби через підривну діяльність на користь Росії. Він закликав українських захисників до дезертирства.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Колишній співробітник напередодні повномасштабного вторгнення звільнився зі служби та виїхав до однієї з країн Євросоюзу. Звідти він зв’язувався з колишніми колегами і закликав їх дезертирувати з Києва. Він обіцяв, що в такому випадку з ними “все буде добре”.

Якщо вони відмовлялися, то погрожував “злити” їхні персональні дані представникам російських спецслужб.

Також він намагався передавати росіянам відомості про перебіг мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони. Відповідну інформацію підозрюваний намагався випитати у співробітників СБУ.

Чоловік перетнув державний кордон України у березні 2023 року. Його одразу затримали.

Йому повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1.ст. 14, ч. 1 ст. 111 (державна зрада),

ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Чоловіку обрано запобіжний захід – тримання під вартою. З’ясовуються всі деталі його протиправної діяльності.