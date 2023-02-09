Про це повідомила СБУ.
За даними слідства, поплічником росіян виявився чинний посадовець Регіональної філії “Південно-Західна залізниця”. Його залучили до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.
У випадку захоплення регіону йому обіцяли лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях. Його розвідувально-підривною діяльністю проти України керував кадровий співробітник ФСБ.
Росіян цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.
Ще агент намагався передати військовим РФ координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві. Ворог планував використати отримані дані для підготовки та проведення ракетних ударів по українській інфраструктурі.
Співробітника “Укрзалізниці” затримано у Чернігові. Під час обшуків виявлено смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби.
Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
Затримано співробітника «Укрзалізниці», який працював на ФСБ і коригував ракетні удари — СБУ // 4 фото
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