Затриманий президент «Мотор Січі» Богуслаєв з 2000 року має російське громадянство – ЗМІ

Затриманий Службою безпеки України 22 жовтня за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв має громадянство РФ з 2000 року.

Про це свідчать документи, які є у розпорядженні журналістів програми “Схеми”.

Зазначається, що з того часу його чотири рази обирали народним депутатом України, і він був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, тож мав доступ до державної таємниці.

Так, у жовтні 2000 року Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання російського паспорта в обмін на радянський від 1979 року. Окрім цього, Богуслаєв має індивідуальний податковий номер платника податків у РФ, прив’язаний до його виданого в РФ паспорта, що можна підтвердити через сайт російської податкової служби.

Журналісти зауважили, що з 2000 року, вже маючи російське громадянство, Богуслаєв був не лише керівником корпорації “Мотор Січ”, а й довіреною особою кандидата в президенти України Віктора Януковича. А з 2006 року був народним депутатом чотирьох скликань поспіль. Також Богуслаєв, вже як нардеп, входив до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало можливість доступу до державної таємниці відповідно до закону України “Про державну таємницю” (стаття 27) та “Про статус народного депутата” (стаття 19).

Декілька колишніх депутатів-членів комітету підтвердили журналістам, що зокрема Богуслаєв тривалий час мав доступ до держтаємниці.

23 жовтня СБУ заявила, що затримано президента “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності промислового гіганта через співпрацю з РФ. Відомство оприлюднило телефонні записи, де містяться докази щодо цього звинувачення. Спецслужби заявляли, що посадовці співпрацювали з наближеними особами до Кремля, які працюють з представниками РФ “Ростех”. Вони створили транснаціональні канали незаконного постачання партій українських авіадвигунів росіянам.