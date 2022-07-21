Голова Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс заявив, що зацікавленість Росії в купівлі безпілотників в Ірану для війни в Україні свідчить про поганий стан її армії.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами голови ЦРУ, на щорічному форумі з питань безпеки, який зібрав високопоставлених осіб,”це правда, що росіяни звертаються до іранців, щоб спробувати придбати озброєні безпілотники”.

Бернс зауважив, що вони потребують одне одного, проте не дуже довіряють, адже РФ та Іран енергетичні суперники та історичні конкуренти: “Важливо нагадати собі, що це певним чином зображає недоліки російської оборонної промисловості сьогодні та труднощі, які вони мають після значних втрат у війні проти України”, — додав він.

ДОВІДКА. 11 липня радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван заявив, що Сполучені Штати володіють інформацією, яка вказує на підготовку Ірану до постачання бойових безпілотників Росії. На думку аналітиків, такий крок показує потребу Москви як заповнити критичну прогалину на полі бою, так і знайти довгострокового постачальника важливої ​​бойової технології.

Офіційні особи США заявили, що Іран готується надати до 300 дистанційно пілотованих літальних апаратів і почне навчати російських військових ними користуватися вже цього місяця.

Російська делегація відвідувала аеродром у центральному Ірані принаймні двічі за останні п’ять тижнів — 8 червня та 5 липня — щоб перевірити безпілотники, які можна взяти на озброєння. Росіяни перевірили безпілотники Shahed-191 і Shahed-129, згідно із супутниковими знімками, які Білий дім надав у заяві The New York Times.

Втім, в іранському МЗС одразу ж заперечили наміри продавати бойові БПЛА Росії. За словами іранського посадовця, заяви з боку США не відповідають дійсності, адже Іран не буде постачати Росії безпілотні літальні апарати.