Тиск батьків на дітей з тим, щоб вони отримували у школі лише найвищі оцінки викликає у них тривогу, невпевненість у собі та може призвести до депресії. Згодом у них може розвинутися перфекціонізм та сформуватися «дезадаптивний стиль особистості».

Про це сказано у дослідженні науковців з університету Оттави, повідомляє канадське видання studyfinds.org

Учень намагається якнайкраще себе показати, щоб задовольнити вимоги батьків та вчителів, але не завжди може впоратися з навантаженням.

За словами науковців з університету Оттави, лиш деякі учні здатні відкинути важливість оцінок та спокійно жити. Більшість дітей не можуть почуватися спокійно, поки у щоденнику не будуть лише відмінні оцінки – учні переживають, що вони не є достатньо успішними для суспільства.

“Підлітки відчувають неймовірний тиск з боку старших. Однак незрозуміло, чи є» темна» сторона високих академічних досягнень, і це було центром нашого дослідження”, – розповів доктор Трейсі Вайянкур, який брав участь у дослідженні.

Учені виявили закономірність між навчальними досягненнями та перфекціонізмом дитини в майбутньому. Науковці визначили перфекціонізм як “дезадаптивний стиль особистості”, який передбачає високі стандарти. Вони накладаються самостійно, і це пов’язано з розвитком тривоги та депресії.

Результати засвідчили, що майже всі учні, які постійно мають найвищі оцінки, розвивають в собі нездоровий ступінь перфекціонізму. Тож чим старша дитина, тим сильніше буде виражене бажання бути найкращою за будь-яких умов – і це, безперечно, негативно впливає на психіку.

“Зависокі вимоги часто призводять до вигорання, зниження участі в школі та зниження оцінок у довгостроковій перспективі, а також до збільшення тривожності та депресії”, – додає Вайянкур.

Дослідники стверджують, що батькам варто нагадувати своїм дітям – ніхто не ідеальний. Науковці радять створити для учня комфортне середовище, у якому дитина може прийняти себе.

Доктор Вайянкур зазначає, що треба уникати тиску на молодь та звертати увагу навіть на маленькі успіхи учня.

“Недосягнення досконалості не означає, що це невдача”, – підсумовує професор.