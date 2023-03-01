Міністерство оборони України затвердило новий рівень грошового забезпечення для військовослужбовців Збройних сил України у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Відтак, вказані грошові виплати військові мають отримувати з лютого 2023 року.

Зарплати військовослужбовців у 2023 році зробили диференційованими. Відтепер їхній розмір напряму залежить від участі у виконанні бойових завдань та участі у бойових діях.

Згідно з оприлюдненими таблицями, грошове забезпечення рядових, сержантів та старшин за контрактом, які залучені до виконання бойових дій або спеціальних завдань, зменшиться більш ніж удвічі. Водночас у випадку виконання бойових завдань або безпосередньої участі у бойових діях виплати зростуть в середньому на 7-9 тисяч гривень.

Зокрема, зарплата стрільців у 2022 році становила: для тих, хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях – 43 244 грн; для тих, хто бере участь у бойових діях – 113 244 гривень.

У поточному 2023 році зарплати зробили більш диференційованими, зменшивши зарплати “тиловим” військовослужбовцям і збільшивши тим, хто виконує бойові завдання чи бере участь у бойових діях.

Зокрема, стрільці, які не виконують бойові завдання, отримуватимуть 20 587 грн, стрільці, які виконують бойові завдання – 50 587 гривень, а учасники бойових дій – 120 587 гривень.

Аналогічна відмінність у зарплатах зберігається і для військовослужбовців вищого рангу. Відтак, минулого року командир роти отримував: 50 774 грн – хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях, 120 774 гривень – учасники бойових дій.

У 2023 році грошове забезпечення командира роти становитиме: 31 224 гривень – для тих, хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях, 61 224 гривень – для тих, хто виконує бойові завдання, 131 224 гривень – для учасників бойових дій на передовій.

Наприклад минулого року навідник-оператор отримував 44 372 грн – хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях, 114 372 грн – учасники бойових дій.

З 1 лютого 2023 року грошове забезпечення навідника-оператора становить : 22 268 грн – для тих, хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях, 52 268 грн – для тих, хто виконує бойові завдання, 122 268 – для учасників бойових дій на передовій.