Про це інформує веб-портал органів виконавчої влади України.
Повідомляється, що даний акт затверджує план заходів, спрямованих на реалізацію напрямів стратегії: забезпечення ефективних процедур громадської участі у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення; створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства; стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України; створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.
Окрім цього в документі визначаються заходи для виконання завдань плану та індикатори їх досягнення, очікувані результати, а також партнери від інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій.
Повідомляється, що очікуваними результатами виконання завдань плану заходів з реалізації стратегії, вбачаються, зокрема:
- підвищення обізнаності громадян про можливість створення інститутів громадянського суспільства, а також спрощення процедур їх реєстрації
- підвищення рівня участі громадян у прийнятті рішень як на національному, так і на місцевому рівні
- підвищення інституційної та ресурсної спроможності інститутів громадянського суспільства, розширення механізмів їх фінансової підтримки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання
- розширення можливостей для здійснення діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у соціально-економічному житті, провадження благодійної та волонтерської діяльності
- поширення практик міжсекторальної співпраці між інститутами громадянського суспільства, суб’єктами господарювання та органами державної влади для досягнення суспільного блага
Зазначено, що ефективність реалізації проекту акта оцінюватиметься відповідно до визначених у плані заходів індикаторів виконання заходів та досягнення очікуваного результату виконання кожного заходу.
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