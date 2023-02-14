Сьогодні, 14 лютого, на черговому засіданні уряду було прийнято розпорядження кабінету міністрів України "Про затвердження плану заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки".

Про це інформує веб-портал органів виконавчої влади України.

Повідомляється, що даний акт затверджує план заходів, спрямованих на реалізацію напрямів стратегії: забезпечення ефективних процедур громадської участі у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення; створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства; стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України; створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.

Окрім цього в документі визначаються заходи для виконання завдань плану та індикатори їх досягнення, очікувані результати, а також партнери від інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій.

Повідомляється, що очікуваними результатами виконання завдань плану заходів з реалізації стратегії, вбачаються, зокрема:

підвищення обізнаності громадян про можливість створення інститутів громадянського суспільства, а також спрощення процедур їх реєстрації

підвищення рівня участі громадян у прийнятті рішень як на національному, так і на місцевому рівні

підвищення інституційної та ресурсної спроможності інститутів громадянського суспільства, розширення механізмів їх фінансової підтримки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання

розширення можливостей для здійснення діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у соціально-економічному житті, провадження благодійної та волонтерської діяльності

поширення практик міжсекторальної співпраці між інститутами громадянського суспільства, суб’єктами господарювання та органами державної влади для досягнення суспільного блага

Зазначено, що ефективність реалізації проекту акта оцінюватиметься відповідно до визначених у плані заходів індикаторів виконання заходів та досягнення очікуваного результату виконання кожного заходу.