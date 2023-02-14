Про це інформує веб-портал органів виконавчої влади України.

Повідомляється, що даний акт затверджує план заходів, спрямованих на реалізацію напрямів стратегії: забезпечення ефективних процедур громадської участі у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення; створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства; стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України; створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.

Окрім цього в документі визначаються заходи для виконання завдань плану та індикатори їх досягнення, очікувані результати, а також партнери від інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій.

Повідомляється, що очікуваними результатами виконання завдань плану заходів з реалізації стратегії, вбачаються, зокрема:

  • підвищення обізнаності громадян про можливість створення інститутів громадянського суспільства, а також спрощення процедур їх реєстрації
  • підвищення рівня участі громадян у прийнятті рішень як на національному, так і на місцевому рівні
  • підвищення інституційної та ресурсної спроможності інститутів громадянського суспільства, розширення механізмів їх фінансової підтримки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання
  • розширення можливостей для здійснення діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у соціально-економічному житті, провадження благодійної та волонтерської діяльності
  • поширення практик міжсекторальної співпраці між інститутами громадянського суспільства, суб’єктами господарювання та органами державної влади для досягнення суспільного блага

Зазначено, що ефективність реалізації проекту акта оцінюватиметься відповідно до визначених у плані заходів індикаторів виконання заходів та досягнення очікуваного результату виконання кожного заходу.