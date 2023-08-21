Дирекцією Міжнародного фонду Івана Франка затверджено розмір преміального фонду Міжнародної премії імені Івана Франка у 2023 році. Лауреат Премії, якого визначить міжнародне журі 25-27 серпня у м. Дрогобич, отримає 200 000 грн. та золоту медаль вартістю 76 000 грн.

У 2023 році на Міжнародну премію імені Івана Франка номіновано:

докторку історичних наук Наталію Білоус з монографією «За крок до Вічності. Мешканці міст Волині у світлі тестаментів кінця XVI –XVII століть» , м. Київ – подання лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка І. Сердюка

колектив авторів із працею «Галицько-Волинський літопис: текстологія» / за ред. О. Толочка, м. Київ – подання Інституту історії НАН України

доктора філологічних наук Миколу Легкого з монографією «Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці», м. Львів – подання Інституту Івана Франка НАН України.

До складу журі увійшло 12 докторів наук з України та Польщі.

Преміальний фонд сформовано за кошти благодійників, серед яких Іван Франко з м. Торонто (Канада), народний депутат України Михайло Цимбалюк, бізнесмен і меценат Мирослав Хом’як зі Львова, Ярослава Бабенчук з м. Ньо-Йорк (США), ректор Київського національного університету ім. Т. Шевченка Володимир Бугров та кияни: Сергій Бойко, Михайло Бенько й Андрій Соломаха; Ігор Кобилецький з м. Борислав, Юрій Нестор з м. Стебник, Тетяна та Сергій Шарові з Мелітополя, Ярина та Ігор Сліпецькі зі Львова, Майя Мозер з Відня (Австрія), Наталія та Юрій Жук з Дрогобича, а також організації: Європейський промисловий банк, м. Київ, Благодійний фонд братів Дуліб’яників, м. Дрогобич, Благодійний фонд «Допомога і турбота», м. Львів та СПА готель «RESPECT» з курорту Східниця.

Нагадаємо, 27 серпня, у 167-ту річницю від дня народження Івана Франка, на його батьківщині – у місті Дрогобичі – відбудеться VII урочиста церемонія нагородження лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка.

Довідково: Міжнародну премію імені Івана Франка заснував онук Великого Українця – Роланд Франко. Найвищу відзнаку в галузі гуманітаристики присуджують щорічно з 2016 року (крім 2022 року, коли Премію не вручали через повномасштабне вторгненням росії в Україну).

Лауреати Премії отримують грошову винагороду та нагрудний золотий знак.

У 2016 році Премію здобув Любомир Гузар, Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької церкви, кардинал Католицької церкви.

У 2017 році лауреатами стали доктор славістики, професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер та академік, доктор географічних наук, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Шаблій.

У 2018 році перемогу здобули докторка філологічних наук, професорка Українського католицького університету й Українського вільного університету Ярослава Мельник та доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі.

У 2019 році нагороду отримала докторка філології Міланського університету Марія Ґрація Бартоліні.

У 2020 році лауреатом став доктор історичних наук, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Короленка Ігор Сердюк.

У 2021 році лауреатом Премії обрано доктора історичних наук, професора Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка Леоніда Тимошенка.