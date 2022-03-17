Про це сповістив народний депутат Сергій Тарута.
Як відомо, 16 березня російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних мешканців. Внаслідок удару центральна частина будівлі була повністю зруйнована – уламками завалило вхід у бомбосховище. А доля постраждалих була невідомою.
17 березня Сергій Тарута запевнив, що завали вже почали розбирати. Бомбосховище драмтеатру спрацювало, і люди виходять звідти живими. Інформація щодо ймовірних травмованих та загиблих наразі уточнюється.
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