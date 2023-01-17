У Дніпрі вже майже розібрали завали будинку, зруйнованого внаслідок російської ракетної атаки 14 січня. Рятувальники шукають ще 25 осіб.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами рятувальна операція у Дніпрі триває вже понад 63 години. Резніченко додав, що уламки зруйнованого російською ракетою будинку розібрані на 90%.

Внаслідок обстрілу вдалося врятувати 39 людей, 40 — загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей. У лікарнях наразі перебувають 28 постраждалих, 10 — у важкому стані.

Також 25 мешканців будинку розшукуються.

ДОВІДКА. 14 січня під час повітряної тривоги росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі.

Згодом Служба безпеки України ідентифікувала особи російських військових, які причетні до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Декілька десятків військовослужбовців РФ пов’язані з цим злочином.

Швеція, котра нині головує в ЄС, пообіцяла, що винні у воєнних злочинах, таких як ракетний удар по Дніпру, будуть покарані. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що “доля України — це і доля Європи”.