Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами рятувальна операція у Дніпрі триває вже понад 63 години. Резніченко додав, що уламки зруйнованого російською ракетою будинку розібрані на 90%.
Внаслідок обстрілу вдалося врятувати 39 людей, 40 — загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей. У лікарнях наразі перебувають 28 постраждалих, 10 — у важкому стані.
Також 25 мешканців будинку розшукуються.
ДОВІДКА. 14 січня під час повітряної тривоги росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі.
Згодом Служба безпеки України ідентифікувала особи російських військових, які причетні до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Декілька десятків військовослужбовців РФ пов’язані з цим злочином.
Швеція, котра нині головує в ЄС, пообіцяла, що винні у воєнних злочинах, таких як ракетний удар по Дніпру, будуть покарані. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що “доля України — це і доля Європи”.
- У Дніпрі до 40 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці. Зокрема загинуло троє дітей.
- 14 січня під час масованої атаки у Дніпрі ракета влучила в багатоповерхівку, знищивши цілий під’їзд. Під завалами опинилися десятки постраждалих, серед яких 23-річна Анастасія Швець. Ще однією з постраждалих виявилася мама військового ЗСУ Максима Омеляненка, який примчав до неї у лікарю з Бахмута.
- Ліквідація наслідків трагедії у Дніпрі: жителі власноруч розбирають завали багатоповерхівки.