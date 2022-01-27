Про це повідомляють #Букви.
Фотокореспондент спробував зайти до їдальні о 14:30. Охоронці повідомили, що заходити туди з фото- чи відеотехнікою категорично заборонено. Згодом вони додали, що на сьогодні їдальня вже не працює, а приходити до неї можна, але не наприкінці робочого дня.
Проте журналісти розповіли, що вже кілька днів до їдальні під час перерв у засіданнях Верховної Ради не пускають працівників ЗМІ. Нібито вони заважають депутатам їсти. Тому для них встановили додатковий кавовий автомат, а на третьому поверсі парламенту запрацював лоток з кавою, чаєм, шоколадками тощо. Додамо, що перерва триває з 11:30 до 12:10.
- Нагадаємо, народний депутат Олександр Кучеренко обурився цінами в кафе у Верховній Раді. За обід, що складається з п’яти позицій, він заплатив майже 540 гривень.
- Також депутатам Верховної Ради рекомендують ухвалити проєкт постанови про встановлення нового державного свята – Дня борщу.