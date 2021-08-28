Співробітники поліції здійснили жорстке затримання протестувальників проти забудови садиби Барбана в Києві, тому що ті "перешкоджали руху автомобілів".

Про це йдеться у відповіді Шевченківського управління поліції Києва на запит #Букв.

Акція проти знесення будинку на вулиці Обсерваторній, 6 (центр столиці), відомого як садиба Барбана, відбулася 19 серпня. Тоді ж поліціянти здійснили жорстке затримання кількох активістів.

На фото з місця події можна було побачити, як співробітники поліції повалили двох осіб на землю. На одному із затримуваних була рвана футболка, другого поліціянт утримував, притискаючи шию.

У поліції у відповідь на запит #Букв такі дії пояснили тим, що активісти перешкоджали руху транспортних засобів.

“На спецлінію 102 надійшли скарги від місцевих мешканців щодо перекриття руху на вулиці Обсерваторній та заяви щодо пошкодження припаркованих автомобілів. По прибуттю працівників поліції було встановлено, що учасники акції перебували на проїжджій частині дороги та перешкоджали руху авто”, – сказано у відповіді поліції.

Там наполягають, що учасники акції “не відреагували” на “зауваження та законні вимоги поліцейських”, а тому були затримані та доставлені до Шевченківського управління поліції.

Щодо затриманих були складені адміністративні протоколи за ст. 173 (“Дрібне хуліганство”) та ст. 185 (“Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця”) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

“Крім того, затримані особи не звертались до поліції із заявами про неправомірне застосування сили щодо них з боку працівників поліції”, – йдеться у відповіді на запит #Букв.

Варто зазначити, що, попри протести, в ніч на 20 серпня історичну садибу Барбана таки поруйнували.

ДОВІДКА. Маєток Барбана – одноповерхова цегляна будівля, яка була побудована у 1891 році. Власниками садиби до 1917 року були: титулярний радник Олександр Барбан, потім дворянин Іван Гореславський, за ним – провізор В’ячеслав Геращеневський.

У 1944-1945 pоках тут мешкав голова комітету в справах мистецтв при Раднаркомі УРСР, академік-драматург Олександр Корнійчук.

Пізніше у маєтку працювала дитяча соматична лікарня, потім редакція газети “Культура і життя”. В останній період власником будівлі було ТОВ “Інформаційна група “Агентство столичних повідомлень”.