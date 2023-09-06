Державне бюро розслідувань в межах компетенції продовжує проводити системну роботу щодо пошуку російського майна в Україні та спрямовування цього потенціалу на службу нашій державі.

Джерело: ДБР

Суд задовольнив клопотання ДБР та прокуратури, згідно з яким виготовлену російською компанією «Кіберсталь» металопродукцію вартістю майже 3 млн гривень конфісковано те передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Металопродукція перебувала на складах української митниці ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Замовником стало одне з українських підприємств.

А виробник – російське підприємство російського мільярдера Андрія Комарова. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року до нього застосовані санкції строком на 10 років, у тому числі обмеження торговельних операцій.

У травні 2023 українські підприємці, використовуючи численні фірми-прокладки, спробували розмитнити російський товар, втім завдяки своєчасному реагуванню ДБР, їх задум не вдався.

Наразі в межах досудового розслідування триває комплекс необхідних заходів з метою притягнення до відповідальності осіб, які намагалися робити бізнес з окупантами.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.