У тимчасово окупованому Криму росіяни продовжують розносити повістки. У заздалегідь складених переліках вкотре опинилися кримські татари. Так, ворог планує організувати "зачистку" чоловіків від 18 до 27 років.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

За його даними, у місцях компактного проживання кримських татар росіяни проведуть мобілізацію чоловіків віком від 18 до 27 років.

Також Чубаров додав, що окупаційна “влада” Криму проводить цю незаконну мобілізацію під виглядом “осіннього призову”.

До свого допису він додав фото так званого “військового комісара Сімферопольського району та міста Алушти Республіки Крим” Костянтина Качарова, підписом якого завірені списки, що потрапили до Меджлісу кримськотатарського народу.