Завдяки новим технологіям, розробленим спільно зі шведською та українською компаніями, науковцям вдалося зменшити концентрацію радіоактивних частинок у ґрунті та повітрі на частині території Чорнобильської зони.

Про це повідомляє наукове видання Interesting Engeneering.

Таких приголомшливих результатів досягли швейцарська компанія, що зосереджується на виробництві та комерціалізації стійких технологічних рішень для навколишнього середовища Exlterra (Excellence for Earth) у співпраці з українським Державним спеціалізованим підприємством Ecocentre, що відповідає за радіаційний та екологічний моніторинг у Чорнобильскій зоні відчуження.

Технологія під назвою Nucleus Separation Passive System (NSPS) була випробувана на території площею 1 га в період з листопада 2019 року по вересень 2020 року, і наприкінці цього періоду рівень радіаційного забруднення ґрунту був знижений на 37 відсотків, а в повітрі – на 47 відсотків.

Попри те, що необхідно 24 тисячі років для зменшення радіоактивного забруднення природнім шляхом, з новою технологією Exlterra цей період можна буде скоротити до 5 років!

Технологія NSPS використовує концепції фізики елементарних частинок та ядерної енергії без використання хімічних речовин або шкідливих для навколишнього середовища матеріалів для подолання серйозного радіаційного забруднення та прискорення розкладання радіоактивних елементів.

Повні результати експерименту ще не оголошені, але “ми на шляху до досягнення нашої довгострокової мети – повернення встановленої зони до базового або природного рівня через п’ять років після завершення встановлення”, – говорить Френк Мюллер, генеральний директор компанії Exlterra.

Сергій Кірєєв, генеральний директор ДП “Екоцентр”, зазначив: “Ці результати чудові. Вперше за 35 років така технологія змогла настільки значно знизити рівень радіоактивності в ґрунті та повітрі. Це реальна надія для всього району”.