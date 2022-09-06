За шість місяців з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія продала енергоресурсів на суму, яка набагато більша, аніж витрати Кремля на війну.

Про це свідчать результати дослідження Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Щоб зрозуміти, хто купує російські нафту, газ і вугілля, і як змінилися обсяг і вартість імпорту з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Центр досліджень енергетики та чистого повітря зібрав детальний набір даних трубопровідної та морської торгівлі в Російське викопне паливо.

Основні висновки, яких дійшли у CREA:

Викопне паливо продовжує наповнювати військову скарбницю Кремля завдяки високим цінам.

За перші шість місяців війни (з 24 лютого по 24 серпня) Росія отримала 158 мільярдів євро доходу від експорту викопного палива (тоді як на війну, згідно з оцінками, РФ витратила 100 млрд євро). ЄС імпортував 54% цього обсягу, приблизно на 85 мільярдів євро.

Експорт викопного палива додав до федерального бюджету Росії приблизно 43 мільярди євро з початку вторгнення, допомагаючи фінансувати воєнні злочини в Україні.

Найбільшим імпортером викопного палива був ЄС (85,1 млрд євро), за ним йдуть Китай (34,9 млрд євро), Туреччина (10,7 млрд євро), Індія (6,6 млрд євро), Японія (2,5 млрд євро), Єгипет (2,3 млрд євро, і Південна Корея (2 млрд євро).

Підвищення цін на викопне паливо означає, що поточні доходи Росії значно перевищують рівень попередніх років, попри скорочення цьогорічного обсягу експорту.

Також вдалось з’ясувати, що доходи Росії від експорту різко зросли у липні-серпні через відновлення експорту сирої нафти. Зокрема у серпні доходи та обсяги російського експорту викопного палива трохи відновилися після мінімуму, досягнутого в червні.

Однак російський експорт знизився на 18% порівняно з рекордним рівнем, досягнутим на початку вторгнення (лютий-березень). Падіння було зумовлене скороченням експорту трубопровідного газу, нафтопродуктів і вугілля.

Порівняно з початком вторгнення, скорочення імпорту російського викопного палива коштувало Росії 170 мільйонів євро втрачених доходів на день у липні та серпні. Загальне падіння обсягів експорту зумовлене падінням експорту до ЄС, який скоротився на 35%.

Заборона ЄС на імпорт вдарила по експорту та виробництву вугілля з Росії

Після того, як заборона ЄС на вугілля набула чинності 10 серпня, обсяги експорту вугілля з Росії впали до найнижчого рівня з початку вторгнення. Росія не змогла знайти інших покупців, щоб замінити падіння попиту в ЄС, попри те, що заборона була відома Кремлю протягом кількох місяців.

Заборона на російську нафту потребує жорсткіших вимог дотримання

Росія шукає шляхи перенаправлення постачань нафти: перероблення, змішування, перевалка та перевантаження з судна на судно.

Тому потрібні жорсткіші правила та правозастосування, щоб запобігти надходженню сирої нафти та нафтопродуктів, що містять російську нафту, на ринки з чинними заборонами.

У CREA впевнені, що ЄС і Велика Британія повинні почати використовувати свої важелі впливу на глобальні транспортні перевезення: ЄС повинен заборонити використання європейських суден і європейських портів для транспортування російської нафти до третіх країн, а Велика Британія повинна припинити участь у страхуванні цієї торгівлі.

Як Європа заміщує імпорт з Росії

Зменшення споживання викопного палива відіграє ключову роль в управлінні наслідками скорочення російського експорту та заборон ЄС на імпорт. Європа скоротила споживання газу у відповідь на високі ціни, однак споживання Європою нафти та вугілля – зросло.

Для Європи важливо прискорити заходи з енергозбереження, зокрема, спрямовані на споживання нафти та газу, а також прискорити впровадження чистої енергії, теплових насосів, електромобілів та інших технологій для заміни російського викопного палива.

Аналітик CREA Лаурі Міллівірта пояснив, що Росія “все ще отримує рекордні прибутки” від викопного палива, попри падіння обсягів експорту.

“Щоб боротися з цим, уряди повинні запровадити тарифи або обмеження цін на імпорт з Росії та прискорити заходи з енергозбереження”, – наполягає Міллівірта. Перш за все, необхідно скоротити споживання нафти і газу “шляхом прискорення використання чистої енергії та електрифікації за допомогою теплових насосів і електромобілів”, – зазначив він.