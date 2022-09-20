Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

За поточну добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Внаслідок терористичних дій російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів. Серед них Слов’янськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків. У населеному пункті Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали. Зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та різнокаліберної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Михайлове і Гута Студенецька Чернігівської області та Нововасилівка і Рясне Сумської області;

напрямку – в районах населених пунктів Михайлове і Гута Студенецька Чернігівської області та Нововасилівка і Рясне Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Дергачі, Фиголівка, Дворічна, Шевченкове, Куп’янськ й Кам’янка;

напрямку – в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Дергачі, Фиголівка, Дворічна, Шевченкове, Куп’янськ й Кам’янка; на Краматорському напрямку – Ярову, Пришиб, Донецьке, Серебрянку, Щурове, Райгородок, Озерне, Криву Луку, Миколаївку, Сіверськ, Івано-Дар’ївку, Роздолівку, Олександрівку та Григорівку;

напрямку – Ярову, Пришиб, Донецьке, Серебрянку, Щурове, Райгородок, Озерне, Криву Луку, Миколаївку, Сіверськ, Івано-Дар’ївку, Роздолівку, Олександрівку та Григорівку; на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Виїмку, Спірне, Веселе, Білогорівку, Яковлівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Веселу Долину, Одрадівку, Миколаївку Другу, Зайцеве, Майорськ та Нью-Йорк;

напрямку – Верхньокам’янське, Виїмку, Спірне, Веселе, Білогорівку, Яковлівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Веселу Долину, Одрадівку, Миколаївку Другу, Зайцеве, Майорськ та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – Красногорівку, Мар’їнку, Новомихайлівку, Первомайське;

напрямку – Красногорівку, Мар’їнку, Новомихайлівку, Первомайське; на Запорізькому напрямку – Новосілку, Новопіль, Времівку, Велику Новосілку, Вугледар, Новомайорське, Залізничне, Гуляйполе, Малинівку, Червоне, Дорожнянку, Малі Щербаки, Малу Токмачку та Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів. Зокрема, Високопілля, Миролюбівка, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Широке, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка.

Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені важкопораненими військовослужбовцями окупаційних військ. Крім того, з території Херсонської області на тимчасово окуповану територію Донецької області переміщено два великогабаритних вантажних автомобілі з тілами загиблих осіб з 1 армійського корпусу збройних сил Російської Федерації. Кількість уточнюється.

Через невдале проведення заходів прихованої мобілізації, військово-політичне керівництво РФ прийняло рішення щодо виведення підрозділів 217-го парашутно-десантного полку з території Сирійської Арабської Республіки та його підготовки до перекидання на територію України.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.