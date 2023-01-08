Про це інформує Reuters.
Сьогодні, 8 січня, була помічена посилена активність на кордоні Китаю, оскільки через 3 роки після початку пандемії COVID-19 мандрівники з різних куточків світу можуть відвідати Пекін. Цей дозвіл стосується і повітряного, і наземного, і морського транспорту, оскільки кордони Китаю тепер відкриті.
Окрім відкритих перетинів з Гонконгом, скасована й обов’язкова раніше вимога — карантин. Відтепер мандрівники можуть без перешкод подорожувати, а жителям Китаю дозволено виїжджати з країни, яка була відрізана від світу цілих 3 роки.
Міжнародний аеропорт Гонконгу наповнений численною кількістю черг на рейси до різних міст материка, серед яких Пекін, Тяньцзінь і Сямень.
Причиною послаблення протягом останнього місяця суворих правил стали протести щодо постійного тестування, обмеження пересування та масових карантинів, які заподіяли неабияку шкоду одній з найбільших економік світу.
Інвестори сподіваються, що відкриття пожвавить економіку розміром в 17 трильйонів доларів, яка вперше за півстоліття зазнає найнижчого зростання.
Доказом складного становища економічної системи є протести, пов’язані з фінансовими аферами, в деяких містах Китаю. Однак влада була готова до подібних масових незгод після широкомасштабних протестів у китайських містах та провідних університетах наприкінці листопада проти обмежень щодо COVID-19.
- Вірус COVID-19 та масові карантини послабили економіку Гонконгу. Через пандемію місто та адміністративний район Китаю лишилося 27 мільярдів доларів за останні 3 роки.
- Китай знову відхилив пропозицію США надіслати країні вакцини проти COVID-19. Чергова відмова стурбувала американських чиновників, які переймаються новою хвилею вірусного захворювання.
- Німеччина запровадила додаткові заходи безпеки у зв’язку зі стрімким розповсюдженням COVID-19 у Китаї. Відтепер відвідати країну туристи з Китаю можуть лише, пройшовши обов’язкову перевірку на вірус.