Закінчилася довготривала ізольованість Китаю у зв'язку з припиненням політики "нульового COVID-19" після низки протестів. Відтепер, усі охочі можуть перетинати китайські кордони.

Про це інформує Reuters.

Сьогодні, 8 січня, була помічена посилена активність на кордоні Китаю, оскільки через 3 роки після початку пандемії COVID-19 мандрівники з різних куточків світу можуть відвідати Пекін. Цей дозвіл стосується і повітряного, і наземного, і морського транспорту, оскільки кордони Китаю тепер відкриті.

Окрім відкритих перетинів з Гонконгом, скасована й обов’язкова раніше вимога — карантин. Відтепер мандрівники можуть без перешкод подорожувати, а жителям Китаю дозволено виїжджати з країни, яка була відрізана від світу цілих 3 роки.

Міжнародний аеропорт Гонконгу наповнений численною кількістю черг на рейси до різних міст материка, серед яких Пекін, Тяньцзінь і Сямень.

Причиною послаблення протягом останнього місяця суворих правил стали протести щодо постійного тестування, обмеження пересування та масових карантинів, які заподіяли неабияку шкоду одній з найбільших економік світу.

Інвестори сподіваються, що відкриття пожвавить економіку розміром в 17 трильйонів доларів, яка вперше за півстоліття зазнає найнижчого зростання.

Доказом складного становища економічної системи є протести, пов’язані з фінансовими аферами, в деяких містах Китаю. Однак влада була готова до подібних масових незгод після широкомасштабних протестів у китайських містах та провідних університетах наприкінці листопада проти обмежень щодо COVID-19.