Про це повідомляють #Букви.
Документ № 3651-д підтримали 280 нардепів.
Так, у липні Верховна Рада підтримала постанову, згідно з якою в нашій країні ліквідуються існуючі 490 районів і утворюються 136 нових. У зв’язку з цим потрібно проводити реорганізацію РДА.
Метою законопроєкту є законодавче врегулювання окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.
Зокрема, документ врегулює питання:
• закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;
• реорганізації сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої;
• правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків територіальних громад, а також районних рад ліквідованих районів;
• продовження виконання бюджетів територіальних громад та бюджетів районів, які ліквідовані Верховною Радою, до закінчення бюджетного періоду;
• утворення та реорганізації районних держадміністрацій (у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України);
• особливостей державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та районних держадміністрацій як юридичних осіб публічного права, в зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої.
Як відзначили в Міністерстві розвитку громад і територій України, завдяки цьому законопроєкту “новообрані органи місцевого самоврядування отримають можливість стабільно працювати в умовах нового адміністративно-територіального устрою”.
- Раніше Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, який дозволить територіальним громадам фінансово не залежати від районів.