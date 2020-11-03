Верховна Рада України ухвалила сьогодні в першому читанні законопроєкт, який стосується реорганізації громад і районів.

Про це повідомляють #Букви.

Документ № 3651-д підтримали 280 нардепів.

Так, у липні Верховна Рада підтримала постанову, згідно з якою в нашій країні ліквідуються існуючі 490 районів і утворюються 136 нових. У зв’язку з цим потрібно проводити реорганізацію РДА.

Метою законопроєкту є законодавче врегулювання окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Зокрема, документ врегулює питання:

• закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;

• реорганізації сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої;

• правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків територіальних громад, а також районних рад ліквідованих районів;

• продовження виконання бюджетів територіальних громад та бюджетів районів, які ліквідовані Верховною Радою, до закінчення бюджетного періоду;

• утворення та реорганізації районних держадміністрацій (у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України);

• особливостей державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та районних держадміністрацій як юридичних осіб публічного права, в зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої.

Як відзначили в Міністерстві розвитку громад і територій України, завдяки цьому законопроєкту “новообрані органи місцевого самоврядування отримають можливість стабільно працювати в умовах нового адміністративно-територіального устрою”.