Міністр фінансів Сергій Марченко спростував заяви про те, що нібито місія Міжнародного валютного фонду для перегляду програми співпраці з Україною завершилася без результату.

Про це він заявив в ефірі “каналу 24”.

“Жодних завершень роботи місії чи про те, що у нас є проблеми в перемовинах, у нас цієї інформації немає. Ми продовжуємо спілкуватись з представниками місії, продовжуємо узгоджувати модальність наших майбутніх зобов’язань і обмінюємось інформацією в частині законопроєктних пропозицій, в частині макропоказників, доходів, видатків. У нас йде постійна комунікація, і всі історії про те, що у нас все зупинись – неправда і не відповідає дійсності”, – сказав Марченко.

За словами Марченка, досі тривають переговори про те, “як зняти в майбутньому регулювання ринку природного газу”.

“Це не є предметом для великого занепокоєння, але це предмет дискусії”, – сказав міністр.