Covid-19 Україна

оновлено 05.04.2021 о 20:01

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Завершення опалювального сезону у Києві відтермінували

Влада столиці вирішила відтермінувати завершення опалювального сезону у Києві, яке мало розпочатися 5 квітня.

Понеділок, 5 квітня 2021, 19:59

Про це проінформували у Київській міській державній адміністрації.

Як повідомлялося раніше, з понеділка, 5 квітня, у Києві мали почати поступово вимикати опалення. Однак у зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов та тим, що через посилення карантину значна частина киян працюватиме з домівок, завершення опалювального сезону вирішили відтермінувати. Очікується, що воно розпочнеться 10 квітня.

В КМДА нагадали, що рішення про вимкнення тепла ухвалюють, коли середньодобова температура є вищою за +8 градусів за Цельсієм протягом трьох днів. Найближчими днями погодні умови не дозволятимуть завершити опалювальний сезон.

“У столиці в наступні дні зберігатиметься прохолодна погода і середньодобова температура нижче +8 градусів. […] Зокрема, в середу вночі температура опуститься до -1 градуса та можливий сніг, а в четвер температура в нічний час триматиметься на позначці 0 градусів”, — попередили в КМДА.

Теги: КМДА, опалювальний сезон, Київ, опалення, отопительный сезон, отопление

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