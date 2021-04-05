Завершення опалювального сезону у Києві відтермінували

Про це проінформували у Київській міській державній адміністрації.

Як повідомлялося раніше, з понеділка, 5 квітня, у Києві мали почати поступово вимикати опалення. Однак у зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов та тим, що через посилення карантину значна частина киян працюватиме з домівок, завершення опалювального сезону вирішили відтермінувати. Очікується, що воно розпочнеться 10 квітня.

В КМДА нагадали, що рішення про вимкнення тепла ухвалюють, коли середньодобова температура є вищою за +8 градусів за Цельсієм протягом трьох днів. Найближчими днями погодні умови не дозволятимуть завершити опалювальний сезон.