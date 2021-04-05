Завершення опалювального сезону у Києві відтермінували

Про це проінформували у Київській міській державній адміністрації.
Як повідомлялося раніше, з понеділка, 5 квітня, у Києві мали почати поступово вимикати опалення. Однак у зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов та тим, що через посилення карантину значна частина киян працюватиме з домівок, завершення опалювального сезону вирішили відтермінувати. Очікується, що воно розпочнеться 10 квітня.
В КМДА нагадали, що рішення про вимкнення тепла ухвалюють, коли середньодобова температура є вищою за +8 градусів за Цельсієм протягом трьох днів. Найближчими днями погодні умови не дозволятимуть завершити опалювальний сезон.
“У столиці в наступні дні зберігатиметься прохолодна погода і середньодобова температура нижче +8 градусів. […] Зокрема, в середу вночі температура опуститься до -1 градуса та можливий сніг, а в четвер температура в нічний час триматиметься на позначці 0 градусів”, — попередили в КМДА.
- З понеділка, 5 квітня, у Києві посилили карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусу.
- Через карантинні обмеження для громадського транспорту Київ із самого ранку стояв у величезних заторах, а у соцмережах обурювалися значним зростанням цін на таксі.