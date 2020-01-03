Бориспільська місцева прокуратура завершила досудове розслідування за фактом бійки між народним депутатом восьмого скликання Олегом Ляшком і чинним нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом.

Про це поінформували в прес-службі прокуратури Київської області.

Відзначається, що за результатами попереднього розслідування зібрані докази визнані достатніми для складання обвинувального акту. Сторони отримали можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.

“Під час досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2019 року колишній народний депутат України разом із іншою особою, перебуваючи в ДП Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, а саме в ДП “Зал офіційних делегацій”, нанесли тілесні ушкодження народному депутату України IX скликання у зв’язку з його державною діяльністю”, – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що в разі доведення провини Ляшко, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 6 листопада Андрій Герус побився з колишнім народним депутатом Олегом Ляшком в аеропорту “Бориспіль”. Конфлікт між політиками виник через поправки Геруса до законопроекту “Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії”, який дозволяє імпорт електроенергії з Росії. Ляшко назвав Геруса “зрадником, який працює в інтересах Кремля”.

Сьогодні випадково побачив у ЗОДі «слугу народа» Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками. Однак проблема від того нікуди не поділася – через зраду Геруса Україна сьогодні потрапляє в повну енергетичну залежність від країни-агресора. Ця зрада має бути розслідувана і покарана! Опубліковано Олегом Ляшком Середа, 6 листопада 2019 р.