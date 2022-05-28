Державне підприємство "Артемсіль" у Соледарі (Донецька область) припинило роботу ще у квітні, оскільки часто опинялось під ворожими обстрілами. Місяць зупинки підприємства призвів до дефіциту солі в українських магазинах.

Про це в.о. гендиректор “Артемсолі” Віктор Юрін розповів “Вільному радіо”.

За його словами, підприємство припинило роботу ще у квітні цього року. Він додав, що роботу припинили, оскільки був такий наказ і поки що невідомо, коли роботу підприємства буде відновлено.

Юрін додав, що завод часто був об’єктом ворожих обстрілів, унаслідок яких частково зруйнована будівля. Також росіяни влучали у рудники та матеріальний склад.

“Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці. Тим паче більшість мешканців Соледара, співробітників ДП “Артемсіль” вже евакуювалися. Більшості працівників адміністрації, ІТР (інженерно-технічних робітників — ред.) немає на місці”, – наголосив Юрін.

Він також додав, що унаслідок обстрілів заводу ніхто з працівників не загинув та не отримав поранення. Однак декілька працівників “Артемосолі” отримали поранення у своїх домівках.

Ще однією причиною припинення роботи заводу стало порушення логістичних шляхів. Можливості вивозити продукцію залізницею вже не було , а автотранспортом можна було вивезти лише незначну частину продукції.

Щодо запасів солі, які були на підприємстві, то їх також вивезли у квіті та розподілили між торговельними мережами.

Оскільки завод “Артемсіль” постачав понад 90% солі на український ринок, припинення роботи підприємства вже викликало дефіцит солі. За словами Юріна, сіль доведеться привозити з-за кордону і це значно повпливає на ціну.

Більш того, “Артемсіль” – це найбільше у Європі підприємство з видобутку солі. Її експортували до таких країн як Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія. Тому у Європі також відчують дефіцит товару.

Сьогодні у мережу виклали відео наслідків обстрілу підприємства “Артемсіль”.