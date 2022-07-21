Група компаній Evraz, підконтрольна російському олігарху Роману Абрамовичу, співпрацювала з Росгвардією та постачала сталь й вибухові речовини виробникам зброї, які забезпечують російських військових. Проте у Evraz стверджують, що не мають відношення до збройних сил країни.

Про це повідомили у Центрі з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Після того, як у лютому РФ повномасштабно вдерлась в Україну, західні уряди ввели санкції проти російських олігархів, пов’язаних із Володимиром Путіним. Один із найвідоміших людей у ​​списках санкцій — Роман Абрамович.

У березні Велика Британія запровадила проти нього санкції, посилаючись на його давні зв’язки з Путіним і підозри в тому, що одне з підприємств бізнесмена, металургійна компанія Evraz, постачає російським військовим сталь, яку можуть використовувати у виробництві танків. Зареєстрована у Великій Британії Evraz негайно повідомила, що її держконтракти в РФ ніяк не пов’язані з озброєнням.

Водночас аналіз контрактів із сайту Держзакупівель свідчить, що російські “дочки” Evraz понад десять років безпосередньо й опосередковано забезпечували військових. Розслідувачі перевірили контракти за незалежною базою даних. Згідно з документами, компанії співпрацювали з Росгвардією та підприємствами, які забезпечують армію, а також виробляють танки та вибухові речовини.

Так, з 2015 по 2018 рік “Євраз ЗСМК” (Західно-Сибірський металургійний комбінат) отримав понад $2,8 мільйона на доставку толуолу від державного заводу, де виробляють боєприпаси та вибухові матеріали промислового призначення. Толуол отримують з нафти й вугілля та використовують при виготовленні вибухівки.

У 2018 році “Євраз НТМК” (Нижньотагільський металургійний комбінат) надав сталь на $1,4 мільйона Уралвагонзаводу, який виробляє танки та іншу транспортну техніку, наприклад, вантажні вагони. У 2016 та 2017 роках “дочка” Evraz також поставила на завод ванадієвий шлак на суму 227 тисяч доларів. Його використовують для легування сталі та виробництва зброї.

У межах проєкту Russian Asset Tracker журналісти OCCRP виявили активи Абрамовича загальною вартістю понад $10 мільярдів.

Представник Evraz стверджує, що компанія не забезпечує російську армію.

Звісно, складно належним чином пов’язати постачальників сировини із танками і кулями, які російські солдати використовують в Україні. Проте у січні російська влада ухвалила новий закон, який забороняє публікувати держконтракти, пов’язані з національною безпекою та обороною і не дозволяє встановити постачальників послуг та товарів для цього сектора. А у липні Держдума схвалила законопроєкт, який зобов’язує такі компанії, як російські “дочки” Evraz, надавати товари та послуги військовим. Парламентарі обґрунтували це рішення зростанням попиту у зв’язку з війною в Україні та скороченням запасів через санкції.

Навіть якщо сталь Evraz, одного з найбільших російських виробників, ще не використовували при виготовленні озброєнь, то тепер, найімовірніше, будуть. Сталь застосовують у виробництві патронів для автоматів російської армії — вона дешевша за інші матеріали. За даними американської розвідки, Уралвагонзавод, де виробляють танки, призупинив роботу через брак сировини.

Абрамович, який колись жив у Лондоні, поспішив реорганізувати свої активи на тлі британських санкцій. Він навіть продав футбольний клуб “Челсі” американському мільярдеру.

У березні Лондонська біржа зняла з торгів акції Evraz; водночас у компанії стверджували, що Абрамовичу належать лише 28,64% акцій, тобто він не здійснює ефективний контроль над компанією. За тиждень до російського вторгнення він переоформив акції металургійного гіганта. Раніше олігарх володів паперами через зареєстровану на Британських Віргінських островах компанію Greenleas International Holdings Ltd.

Представник Evraz повідомив, що Абрамович є найбільшим акціонером компанії, і підтвердив, що бізнесмен був бенефіціарним власником Greenleas International.

Довідка. Проєкт розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP — заснований 2006 року консорціум слідчих центрів, засобів масової інформації та журналістів, що працюють у Східній Європі, на Кавказі, у Центральній Азії та Центральній Америці.