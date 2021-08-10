Національне антикорупційне бюро заявило про викриття масштабної корупційної схеми в Миколаєві. Одного з фігурантів справи, заступника мера Миколаєва Сергія Коренєва, затримали в міжнародному пункті пропуску.

Про це сповістили у пресслужбі НАБУ.

У 2019 році Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві з очікуваною вартістю майже 89,5 млн гривень.

За версією слідства, заступник миколаївського голови й перший заступник одного з департаментів міськради у змові з шістьма особами (директорами приватних компаній) забезпечили перемогу в тендері певної компанії. Проведена правоохоронцями експертиза засвідчила, що роботи виконано за завищеними цінами. Збитки громаді оцінили у 26,8 млн гривень.

НАБУ сповіщає, що учасниками схеми вважаються шестеро директорів приватних компаній (один із яких є чинним депутатом Одеської міськради), заступник миколаївського міського голови й перший заступник директора одного з департаментів Миколаївської міської ради.

Бюро не називає імен фігурантів справи. Утім раніше сьогодні міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич сповіщав про обшуки в помешканні його заступника – директора департаменту ЖКГ Сергія Коренєва — у цій справі. Саме очолюваний ним департамент проводив згаданий тендер.

Переможцем цього тендера стала компанія “БВК”ПИК – СТРОЙ” з реєстрацією в Одесі. Вона запропонувала проведення необхідних робіт за 88,3 млн гривень.

Засновницею та уповноваженою особою “БВК”ПИК – СТРОЙ” є Марина Лозовенко, депутатка Одеської міськради від політсили “Довіряй ділам”.

НАБУ інформує, що посадовців Миколаївської міськради та двох керівників приватних компаній затримано, розв’язується питання про повідомлення їм про підозру.

За словами Сєнкевича, Коренєв перебуває у відпустці з понеділка. НАБУ сповіщає, що заступник мера був затриманий на кордоні з Угорщиною, і не виключаючи спробу його втечі.

“Слідство припускає, що заступник Миколаївського голови намагався покинути територію України: його затримано у міжнародному пункті пропуску “Лужанка – Берегшурань”, що на українсько-угорському кордоні”, — сповістили в НАБУ.

Решті осіб про підозру повідомлено. Всім вісьмом учасникам схеми інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою).

Мера Миколаєва Сєнкевича також повісткою викликано до НАБУ для проведення слідчих (розшукових) дій.