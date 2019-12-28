Про це повідомила прес-служба операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що відповідно до розпорядження Командувача об’єднаних сил, з технічних причин пропускні операції через контрольний пункт в’їзду-виїзду “Майорське” 29 грудня цього року здійснюватись не будуть.

“Державна прикордонна служба просить всіх громадян з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та скористатися іншими контрольними пунктами в’їзду-виїзду для перетину лінії розмежування”, – додали в ООС.