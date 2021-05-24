Посли Північноатлантичного альянсу (НАТО) на зустрічі у вівторок, 25 травня, обговорять інцидент з примусовою посадкою в аеропорту Мінська рейсу Ryanair з опозиційним журналістом Романом Протасевичем на борту.

Про це у Twitter повідомив кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

“Посли НАТО завтра обговорять Білорусь та примусову посадку літака Ryanair”, – написав журналіст.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав примусову посадку в аеропорту Мінська пасажирського рейсу компанії Ryanair серйозним і небезпечним інцидентом.

“Проводимо уважний моніторинг примусової посадки в Білорусі рейсу до Вільнюса і повідомлень про затримання опозиційної фігури Романа Протасевича. Це серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування. Білорусь повинна забезпечити безпечне повернення екіпажу і всіх пасажирів”, – написав Столтенберг у Twitter.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.