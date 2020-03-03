Про це в коментарі #Буквам повідомив нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура.
“Швидше за все, Рябошапка піде завтра у відставку. Підписи вже зібрані під постановою”, – зазначив депутат.
Водночас директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник поки залишиться на посаді.
“По ньому ми можемо хіба що визнати звіт незадовільним і чекати аудиту. Якщо звільнимо просто так, то він це оскаржить у суді”, – пояснив Качура.
Нардеп не став коментувати чутки про майбутній склад Кабінету Міністрів, порадивши чекати 19:00, коли повинна відбутися зустріч президента Володимира Зеленського та фракції “Слуги народу”.
- Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на середу, 4 березня, позачергове засідання Ради. На порядку денному засідання питання кадрових змін в Уряді і звіту правоохоронних органів.
- Як повідомили #Буквам депутати фракції “Слуги народу” на умовах анонімності, кандидатура наступного прем’єр-міністра ще не визначена, але з Олексієм Гончаруком президент Володимир Зеленський вирішив попрощатися.
- У посольстві США очікують зустрічі послів країн “Великої сімки” з генпрокурором Русланом Рябошапкою для обговорення прогресу в реформуванні прокуратури.