У середу, 4 березня, Верховна Рада України з великою ймовірністю відправить у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Про це в коментарі #Буквам повідомив нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура.

“Швидше за все, Рябошапка піде завтра у відставку. Підписи вже зібрані під постановою”, – зазначив депутат.

Водночас директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник поки залишиться на посаді.

“По ньому ми можемо хіба що визнати звіт незадовільним і чекати аудиту. Якщо звільнимо просто так, то він це оскаржить у суді”, – пояснив Качура.

Нардеп не став коментувати чутки про майбутній склад Кабінету Міністрів, порадивши чекати 19:00, коли повинна відбутися зустріч президента Володимира Зеленського та фракції “Слуги народу”.