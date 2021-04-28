Відповідні розпорядження №103 та №104 підписав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
Перше засідання, яке розпочнеться о 16:00, скликали на вимогу 160 народних депутатів.
На ньому планується розглянути проєкт постанови №5382 про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.
Друге позачергове відбудеться на вимогу 154 парламентарів і розпочнеться о 16:15.
Першим питанням, яке планують розглянути нардепи, стане подання про призначення віцепрезидента ”Енергоатому” Германа Галущенка, якого пов’язують з народним депутатом Андрієм Деркачем, на посаду міністра енергетики.
Також народні обранці мають намір розглянуть ще 18 питань, серед яких, зокрема:
- проєкт про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад (реєстр. № 4382);
- проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів (реєстр. № 5158);
- проєкт закону України про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (реєстр. № 2683);
- проєкт закону України про державну реєстрацію геномної інформації людини (реєстр. № 4265);
- проєкт закону України про внесення змін до Закону України “Про культуру” щодо загальних засад надання населенню культурних послуг (реєстр. № 4318);
- Нагадаємо, що партія “Європейська Солідарність” не підтримує призначення на посаду міністра енергетики кандидата Германа Галущенка, якого пов’язують з народним депутатом Андрієм Деркачем.