У четвер, 29 квітня, Верховна Рада України збереться на два позачергових засідання. Депутати мають намір розглянути призначення міністра енергетики.

Відповідні розпорядження №103 та №104 підписав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Перше засідання, яке розпочнеться о 16:00, скликали на вимогу 160 народних депутатів.

На ньому планується розглянути проєкт постанови №5382 про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

Друге позачергове відбудеться на вимогу 154 парламентарів і розпочнеться о 16:15.

Першим питанням, яке планують розглянути нардепи, стане подання про призначення віцепрезидента ”Енергоатому” Германа Галущенка, якого пов’язують з народним депутатом Андрієм Деркачем, на посаду міністра енергетики.

Також народні обранці мають намір розглянуть ще 18 питань, серед яких, зокрема:

проєкт про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад (реєстр. № 4382);

проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів (реєстр. № 5158);

проєкт закону України про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (реєстр. № 2683);

проєкт закону України про державну реєстрацію геномної інформації людини (реєстр. № 4265);

проєкт закону України про внесення змін до Закону України “Про культуру” щодо загальних засад надання населенню культурних послуг (реєстр. № 4318);