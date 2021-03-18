Про це повідомив член Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Павло Фролов у Теlegram.

“На 13:00 п’ятниці, 19 березня, планується позачергове засідання Верховної Ради”, – написав він.

Депутат додав, що має бути розглянуто зміни до графіку п’ятої сесії ВР, що передбачають скасування пленарних засідань до 13 квітня.

Також планується розглянути законопроєкт про звільнення виробників вакцин від COVID-19 та усіх долучених до вакцинації медиків від відповідальності за будь-які негативні наслідки щеплень.

“Без прийняття цього закону Україна не отримає безкоштовні вакцини в рамках механізму COVAX, у тому числі і вакцину Pfizer”, – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України може працювати в режимі “гібридного локдауну” на фоні посилення карантину у Києві через складну ситуацію із коронавірусом.

Згідно із календарним планом роботи ВР, тиждень із 22 по 26 квітня зараз відведений для роботи з виборцями; із 29 березня по 2 квітня – для роботи в сесійній залі парламенту; із 5 по 9 квітня – для роботи в комітетах.

Жорсткий карантин у Києві запроваджується на три тижні – з 20 березня по 9 квітня включно.