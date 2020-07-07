Завтра, 8 липня, спека по всій Україні спаде. Також очікуються дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, завтра грозові дощі, місцями шквали та град більш ймовірні на Лівобережжі України, а також в західних областях.

“А Київщина, Житомирщина, Вінниччина аж до Одещини, Миколаєвської, Херсонської областей та Криму – ця територія побуде серед сухої погоди. Проте все ж головна новина завтрашнього дня – зниження температури повітря, послаблення спеки”, – зазначила синоптик.

Вдень у середу очікується +20+26 градусів, на Заході +18+24 градуси, на Півдні, Сході, на Дніпропетровщині +26+30 градусів.

І лише в Луганській та Донецькій областях ще буде спекотніше, до +33 градусів.

Подальше послаблення спеки на Півдні та Сході України триватиме 9-10 липня.

Вітер в Україні у середу північно-західний, помірний, при грозах поривчастий.

У Києві 8-го липня істотні опади не прогнозуються. Температура повітря в столиці завтра складе +22 +23 градуси.