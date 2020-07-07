Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, завтра грозові дощі, місцями шквали та град більш ймовірні на Лівобережжі України, а також в західних областях.
“А Київщина, Житомирщина, Вінниччина аж до Одещини, Миколаєвської, Херсонської областей та Криму – ця територія побуде серед сухої погоди. Проте все ж головна новина завтрашнього дня – зниження температури повітря, послаблення спеки”, – зазначила синоптик.
Вдень у середу очікується +20+26 градусів, на Заході +18+24 градуси, на Півдні, Сході, на Дніпропетровщині +26+30 градусів.
І лише в Луганській та Донецькій областях ще буде спекотніше, до +33 градусів.
Подальше послаблення спеки на Півдні та Сході України триватиме 9-10 липня.
Вітер в Україні у середу північно-західний, помірний, при грозах поривчастий.
У Києві 8-го липня істотні опади не прогнозуються. Температура повітря в столиці завтра складе +22 +23 градуси.
- 6 липня на більшій частині території України прогнозувалася суха і сонячна погода.