Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року, затверджений наказом МОН від 30.09.2020 №1210.

До 30 квітня зареєстровані учасники ЗНО зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня – українська мова, українська мова і література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.