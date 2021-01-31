Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року, затверджений наказом МОН від 30.09.2020 №1210.

До 30 квітня зареєстровані учасники ЗНО зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

  • 21 травня – хімія,
  • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови,
  • 25 травня – англійська мова,
  • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),
  • 1 червня – українська мова, українська мова і література,
  • 4 червня – історія України,
  • 7 червня – фізика,
  • 10 червня – біологія,
  • 15 червня – географія.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

  • Раніше Кабінет Міністрів України схвалив проєкт указу про введення щорічної премії учасникам зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з найвищим результатом.