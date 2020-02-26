Завтра у більшості областей України очікуються дощі

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
“Черговий циклон на ім`я Zehra у четвер пересунеться з Данії на Балтику і потягне за собою своїх родичів, атмосферні фронти. Один з них опиниться в Україні. Тому 27-го лютого у більшості областей очікується волога погода з дощами, а на Заході – з мокрим снігом”, – йдеться в повідомленні.
Найтепліше у четвер буде на Сході та Півдні України, а також у більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Протягом дня очікується +10+15 градусів. На решті території +4+8 градусів.
Пориви вітру сильні, до штормових, передбачаються в Запорізькій, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській областях та в Криму. У більшості областей України – помірний, західний та південно-західний, вітер.
“Опади проходитимуть із заходу на схід, тому вдень Схід України ще побуде у сухій погоді – задощить аж надвечір, а в західних областях та на Півночі опади ймовірні вранці та вдень, а ввечері – прояснить”, – зазначила синоптик.
У Києві 27-го лютого очікується дощ. Температура повітря у столиці знизиться до +6 градусів.
Діденко додала, що до кінця тижня, у вихідні, похолоднішає, проте з понеділка знову потепліє.
- Сильний поривчастий вітер в Одеській області повалив близько 150 дерев та зриває покрівлі будинків. В результаті негоди загинула одна жінка.
- Вранці в понеділок, 24 лютого, Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про можливе різке погіршення погоди. Очікувалося, що в північно-західних районах Чорного моря очікується сильний вітер 25-28 метрів в секунду. Було оголошено штормове попередження, ускладнення погодних умов, за оцінкою ДСНС, відповідають II (помаранчевому) рівню небезпеки.