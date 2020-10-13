У центрі столиці 14 жовтня буде обмежено рух транспорту через масові заходи у зв'язку зі святкуванням Дня захисника України.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

“14 жовтня на центральних вулицях столиці буде частково обмежено рух у зв’язку із проведенням масових заходів із нагоди Дня захисника України. Орієнтовно з 9:00 до 14:00 відбудеться велопробіг. За його маршрутом буде обмежено рух транспорту”, – йдеться в повідомленні.

Так, за інформацією організаторів забіг відбудеться за наступним маршрутом: Михайлівська площа – вулиця Михайлівська – вулиця Хрещатик – Європейська площа – вулиця Грушевського – Петровська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – площа Слави – вулиця Лаврська.

Також з 14:00 до 18:00 заплановано хода з нагоди Дня захисника України, 78-ї річниці створення УПА та Дня козацтва.

Організатори акції запланували наступний маршрут: Парк Шевченка (вулиця Володимирська) – бульвар Шевченка – вулиця Хрещатик – алея Героїв Небесної Сотні – вулиця Інститутська – вулиця Банкова, 11.

“У патрульній поліції закликають водіїв планувати поїздки по місту з урахуванням перекриття зазначених вулиць і можливого часткового обмеження руху на прилеглих”, – йдеться в повідомленні.