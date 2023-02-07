Завтра у Донецькій області не вимикатимуть електроенергію – ДТЕК

Завтра, 8 лютого, у Донецькій області на добу будуть скасовані обмеження та екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Відтак, 8 лютого “Укренерго” буде проводити заміри потужності споживання електроенергії у Донецькій області для визначення актуальних показників. Саме через це завтра в регіоні не будуть застосовувати стабілізаційних та екстрених відключень світла.

У компанії пояснили, що це необхідно для визначення коректних лімітів під час застосування графіків.

“Якщо завтра у вас зникне світло, то, можливо, це сталось через аварію чи ворожий обстріл”, – попередили в ДТЕК.

Зазначимо, що станом на 7 лютого дефіцит потужності електроенергії в Україні залишається на рівні попередньої доби. Найбільша частка відключень електропостачання – у Львівській та Одеській областях і в Києві.

За інформацією Міненерго, завдяки збільшенню обсягів виробництва електроенергії, навіть попри похолодання, дефіцит потужності суттєво нижчий, ніж минулого вівторка.

У результаті кількість знеструмлених споживачів на ранок вівторка 07.02.2023 на 42% нижча, ніж у вівторок 31.01.2023. У зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація зі знеструмленнями – у Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Через дефіцит потужності найбільша частка відключених споживачів – в Одеській і Львівській областях та в Києві. Водночас складною залишається ситуація з електропостачанням Одеси та Одеського району через мережеві обмеження, зумовлені аварією на одній із підстанцій системи передачі.

Станом на ранок частка знеструмлених споживачів міста і району становить близько 58% від їх загальної кількості. Забезпечено живлення об’єктів критичної інфраструктури й черговість подання напруги на інших споживачів відповідно до складеного графіка. Енергетики вживають усіх заходів для якнайшвидшої стабілізації ситуації й відновлення електропостачання.