Завтра у Донецькій області не вимикатимуть електроенергію – ДТЕК

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Відтак, 8 лютого “Укренерго” буде проводити заміри потужності споживання електроенергії у Донецькій області для визначення актуальних показників. Саме через це завтра в регіоні не будуть застосовувати стабілізаційних та екстрених відключень світла.
У компанії пояснили, що це необхідно для визначення коректних лімітів під час застосування графіків.
“Якщо завтра у вас зникне світло, то, можливо, це сталось через аварію чи ворожий обстріл”, – попередили в ДТЕК.
Зазначимо, що станом на 7 лютого дефіцит потужності електроенергії в Україні залишається на рівні попередньої доби. Найбільша частка відключень електропостачання – у Львівській та Одеській областях і в Києві.
За інформацією Міненерго, завдяки збільшенню обсягів виробництва електроенергії, навіть попри похолодання, дефіцит потужності суттєво нижчий, ніж минулого вівторка.
У результаті кількість знеструмлених споживачів на ранок вівторка 07.02.2023 на 42% нижча, ніж у вівторок 31.01.2023. У зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація зі знеструмленнями – у Донецькій, Херсонській та Харківській областях.
Через дефіцит потужності найбільша частка відключених споживачів – в Одеській і Львівській областях та в Києві. Водночас складною залишається ситуація з електропостачанням Одеси та Одеського району через мережеві обмеження, зумовлені аварією на одній із підстанцій системи передачі.
Станом на ранок частка знеструмлених споживачів міста і району становить близько 58% від їх загальної кількості. Забезпечено живлення об’єктів критичної інфраструктури й черговість подання напруги на інших споживачів відповідно до складеного графіка. Енергетики вживають усіх заходів для якнайшвидшої стабілізації ситуації й відновлення електропостачання.
- Споживання електроенергії в Україні поступово зростає, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.
- Генеральний директор постачальника енергоресурсів Yasno Сергій Коваленко закликав підготуватись до ймовірно триваліших відключень електроенергії через збільшення дефіциту в енергосистемі.