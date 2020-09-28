Прощання з курсантами, загиблими в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом, відбудеться завтра у Харкові.

Про це повідомив начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев, передає Укрінформ.

Так, прощання відбудеться з 9:00 до 10:00 у Харкові на Меморіалі Слави.

Нагадаємо, літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

ХНУ Повітряних сил опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.