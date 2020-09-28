Про це повідомив начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев, передає Укрінформ.

Так, прощання відбудеться з 9:00 до 10:00 у Харкові на Меморіалі Слави.

Нагадаємо, літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували  7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

ХНУ Повітряних сил  опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.

  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, швидше за все, через те, що зачепився крилом за землю.
  • Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області.
  • Президент Володимир Зеленський підписав указ № 410/2020 про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.
  • Сім’ї загиблих у катастрофі Ан-26 отримають по 1,5 млн грн компенсації. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів.
  • Слідча група призначила вже понад 50 експертиз у справі про авіакатастрофу літака Ан-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих. Тим часом одна з камер спостереження, встановлена ​​на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака з курсантами.
  • 26 вересня стало відомо, що екіпажу військового літака Ан-26, який зазнав аварії в Харківській області, дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту.
  • 27 вересня на місці авіакатастрофи Ан-26 в районі міста Чугуєва в Харківській області було завершено рятувальні роботи.
  • Віце-прем’єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що розшифровка бортових самописців розпочалась 27 вересня та триватиме 3-5 днів під керівництвом ДБР.