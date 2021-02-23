Covid-19 Україна

оновлено 23.02.2021 о 15:01

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Завтра Україна розпочинає вакцинацію проти COVID-19: як це відбуватиметься

У вівторок, 23 лютого, в Україну прибула перша партія COVID-вакцини. Масова вакцинація груп ризику розпочнеться завтра, 24 лютого.

Вівторок, 23 лютого 2021, 15:40

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ляшко заявив, що партія повинна пройти вхідний контроль, після чого вакцину буде розфасована для областей. У середу зранку 11 автомобілів доставлять дози до обласних складів.

Разом з вакциною доставлять шприци для ін’єкцій, бокси для їхньої утилізації та інформаційні матеріали щодо проведення щеплень.

Деякі області отримають вакцину вже вдень, а інші – пізно ввечері. Це зумовлено розташуванням регіонів.

Першими вакцину отримають Київська, Житомирська, Вінницька, Чернігівська та Черкаська області.

“Мобільні групи, які є в кожній з областей, беруть вакцину на обласному складі та виїжджають у заклад охорони здоров’я, який надає допомогу хворим з коронавірусною хворобою… Вакцинація розпочинається саме з працівників закладів охорони здоров’я, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Це найбільша група ризику. Вакцинацію плануємо розпочати вже завтра з постійним нарощуванням потужностей та розгортанням більшої кількості пунктів щеплень”, – заявив Ляшко.

За його словами, на першому етапі вакцинація буде розгортатися на одній платформі, тобто мобільними бригадами. На другому етапі функціонуватимуть дві платформи: мобільні бригади та пункти щеплення.

Вакцинація буде добровільною та тільки реєстрованими препаратами.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров’я України вчора, 22 лютого, зареєструвало вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

ДОВІДКА. Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

Теги: вакцина, Віктор Ляшко, Коронавірус, Оксфордська вакцина

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