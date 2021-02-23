Завтра Україна розпочинає вакцинацію проти COVID-19: як це відбуватиметься

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Ляшко заявив, що партія повинна пройти вхідний контроль, після чого вакцину буде розфасована для областей. У середу зранку 11 автомобілів доставлять дози до обласних складів.
Разом з вакциною доставлять шприци для ін’єкцій, бокси для їхньої утилізації та інформаційні матеріали щодо проведення щеплень.
Деякі області отримають вакцину вже вдень, а інші – пізно ввечері. Це зумовлено розташуванням регіонів.
Першими вакцину отримають Київська, Житомирська, Вінницька, Чернігівська та Черкаська області.
“Мобільні групи, які є в кожній з областей, беруть вакцину на обласному складі та виїжджають у заклад охорони здоров’я, який надає допомогу хворим з коронавірусною хворобою… Вакцинація розпочинається саме з працівників закладів охорони здоров’я, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Це найбільша група ризику. Вакцинацію плануємо розпочати вже завтра з постійним нарощуванням потужностей та розгортанням більшої кількості пунктів щеплень”, – заявив Ляшко.
За його словами, на першому етапі вакцинація буде розгортатися на одній платформі, тобто мобільними бригадами. На другому етапі функціонуватимуть дві платформи: мобільні бригади та пункти щеплення.
Вакцинація буде добровільною та тільки реєстрованими препаратами.
Зазначимо, що Міністерство охорони здоров’я України вчора, 22 лютого, зареєструвало вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.
ДОВІДКА. Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.
- Український уряд домовився про постачання додаткових 5 млн доз американської вакцини NovaVax.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Звідки уряд братиме гроші на вакцину, які це будуть вакцини і коли вони потраплять до України — в матеріалі #Букв.