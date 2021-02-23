Завтра Україна розпочинає вакцинацію проти COVID-19: як це відбуватиметься

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ляшко заявив, що партія повинна пройти вхідний контроль, після чого вакцину буде розфасована для областей. У середу зранку 11 автомобілів доставлять дози до обласних складів.

Разом з вакциною доставлять шприци для ін’єкцій, бокси для їхньої утилізації та інформаційні матеріали щодо проведення щеплень.

Деякі області отримають вакцину вже вдень, а інші – пізно ввечері. Це зумовлено розташуванням регіонів.

Першими вакцину отримають Київська, Житомирська, Вінницька, Чернігівська та Черкаська області.

“Мобільні групи, які є в кожній з областей, беруть вакцину на обласному складі та виїжджають у заклад охорони здоров’я, який надає допомогу хворим з коронавірусною хворобою… Вакцинація розпочинається саме з працівників закладів охорони здоров’я, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Це найбільша група ризику. Вакцинацію плануємо розпочати вже завтра з постійним нарощуванням потужностей та розгортанням більшої кількості пунктів щеплень”, – заявив Ляшко.

За його словами, на першому етапі вакцинація буде розгортатися на одній платформі, тобто мобільними бригадами. На другому етапі функціонуватимуть дві платформи: мобільні бригади та пункти щеплення.

Вакцинація буде добровільною та тільки реєстрованими препаратами.