Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

“Знижений атмосферний тиск, атмосферні фронти циклону, вологість, щільна хмарність, тумани, дощі, мокрий сніг – все це завтра буде в Україні. 26-го грудня пройдуть дощі в більшості областей, на Заході переважатиме вже мокрий сніг, у південній частині суттєві опади малоймовірні, проте тумани з мрякою – цілком“, – йдеться в повідомленні.

Вітер буде з північного заходу, у західних областях можливі сильні пориви.

Температура повітря найближчої ночі та завтрашнього дня практично однакова, +3 +7 градусів, на Заході подекуди 0+3 градуси, в Криму до +9 градусів.

У Києві 26-го грудня пройде дощ, температура повітря коливатиметься в межах +5 +6 градусів.

Синоптик додала, що до кінця тижня похолодає на 2-5 градусів, з`являться невеликі “мінуси“ та побільшає мокрого снігу.

“Проте це лайт-похолодання не перейде у справжні морози, а, навпаки, зміниться на початку нового року черговим потеплінням“, – резюмувала вона.