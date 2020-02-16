Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.
“У понеділок, 17 лютого. В результаті відлиги в горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, – йдеться в повідомленні.
За прогнозами синоптиків, завтра на заході країни небо буде затягнуте хмарами, але без опадів. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 14 градусів тепла.
Аналогічна погода очікується і на решті території країни. Вночі в більшості областей буде спостерігатися мінусова температура.
Раніше в ДСНС попередили киян про сильні пориви вітру до кінця доби і вранці, 17 лютого.
- Через глобальне потепління українці частіше спостерігатимуть тропічні ночі влітку, а кожна друга зима буде сухою та теплою. Про це в інтерв’ю #Буквам розповіла керівниця Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.