Синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин у горах Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

“У понеділок, 17 лютого. В результаті відлиги в горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, – йдеться в повідомленні.

За прогнозами синоптиків, завтра на заході країни небо буде затягнуте хмарами, але без опадів. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 14 градусів тепла.

Аналогічна погода очікується і на решті території країни. Вночі в більшості областей буде спостерігатися мінусова температура.

Раніше в ДСНС попередили киян про сильні пориви вітру до кінця доби і вранці, 17 лютого.