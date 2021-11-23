Завтра, 24 листопада, в Києві очікуються опади у вигляді мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Крім того, складні погодні умови очікуються і на дорогах Київщини. Вітер західний 7-12 м/с.

У зв’язку із цим, поліція нагадує водіям під час погіршення погодних умов бути уважними за кермом, стежити за дорожньою ситуацією та дотримуватись правил дорожнього руху.

“Нагадуємо водіям, що необхідно замінити шини на своєму авто на зимові. ️Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте сітловідбивальні елементи”, – зазначають у поліції.