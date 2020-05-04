З вівторка, 5 травня, в Тернополі відновлять роботу заклади громадського харчування, кафе і стоматології.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб по боротьбі з коронавірусом в Facebook.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні штабу в понеділок, 4 травня.

“Сьогодні на засіданні Тернопільського міського штабу по боротьбі з коронавірусом вирішили: дозволити роботу підприємств по наданню послуг громадського харчування з застосуванням адресної доставки за умови забезпечення персоналу (захист особи і очей, рук) і споживачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а також дотриманням вимог санітарної обробки приміщень не рідше, ніж два рази на день, температурного скринінгу працівників на початок роботи, безконтактної передачі замовлення”, – йдеться у повідомленні.

Дозволяється також торгівля продуктами швидкого харчування, зокрема кави і гарячими напоями в одноразовій упаковці, з забороною їжі і напоїв на місці.

Відзначається, що дозволено продовжити діяльність з надання фінансових послуг за умови перебування в приміщенні не більше ніж одного відвідувача, і відновити невідкладну стоматологічну допомогу в приватних стоматологічних клініках і кабінетах за попереднім записом, не більше одного пацієнта в кабінеті, і при наявності розміщеної в доступному для відвідувачів місці довідки про результати ПЛР-тестування персоналу на коронавірус.

Нагадаємо, що карантин було продовжено до 22 травня. Водночас вже з 11 травня передбачаються певні пом’якшення карантинних обмежень.