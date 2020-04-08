Завтра, 9 березня, в усіх областях України очікується сонячна погода, подекуди до +22 градусів тепла.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

“Ось вже й з`явилися перші двадцятки серед градусів, отже, квітень остаточно переміг. Хай би якою не була ще прохолодна ніч. 9-го квітня погоду в Україні визначатиме антициклон Loris, який втримає сонячну суху погоду в усіх областях”, – йдеться в повідомленні.

Вітер 9 квітня очікується переважно південно-західний, невеликий, максимум помірний.

Температура повітря найближчої ночі +3 +9 градусів, а завтра вдень досягне +15+22 градусів.

У Києві четвер очікується сонячним, сухим, із прохолодною ніччю, +4+7 градусів, та дуже теплим, до +20 градусів, днем.

Однак 10-го квітня до України наблизиться холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та невелике похолодання у західних та північних областях.

“Потім знову потепліє, а 14-15 квітня приженуть ще дощі і вже похолодає сильніше. Але з 16-го квітня – чергове потепління”, – додала Діденко.